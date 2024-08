Atletas paralímpicos do Brasil fazem últimos ajustes em Troyes antes de seguirem para Paris

Ao longo destes dias, os atletas estão alojados no Centro Esportivo de Aube, um complexo que oferece estrutura para os treinamentos de natação e atletismo além de ficar próximo de locais de treino de outras delegações, como do tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, remo e canoagem, por exemplo.

"Estou me adaptando. Só tendo um pouco de dificuldades para me acostumar com o fuso-horário, porque são cinco horas a mais do que no Brasil. Mas a gente vai se adaptando, está recente, então creio que vai dar tudo certo", disse Alice Corrêa, do salto em distância na categoria T11, para atletas com deficiência visual.

Ajustes finais

Do atletismo à natação, o clima em Troyes é de fim de preparação e foco na competição, com as comissões técnicas fazendo os ajustes finais no desempenho dos atletas. Contando os dias para a estreia, os competidores também tentam controlar a ansiedade diante da expectativa nestes dias que antecedem a abertura oficial dos Jogos Paralímpicos de Paris.

"A gente está fazendo os últimos ajustes. A competição já é semana que vem. Estamos animados para fazer um bom trabalho aqui na França (...) Temos uma estrutura legal aqui em Troyes, pista boa, hotel, alimentação como no Brasil. O que está permitindo a gente trazer um pouco do Brasil para cá, para chegar na hora da competição e dar o nosso melhor", avaliou Felipe Gomes, velocista dos 400m, segundo maior medalhista paralímpico brasileiro em Paris, com seis no total (sendo 2 ouros, 3 pratas e 1 bronze).

Nesta quarta-feira (21), as primeiras delegações devem começar a deixar Troyes e se instalar definitivamente na Vila Paralímpica, para a disputa dos Jogos de Paris, que começam no dia 28.