Maduro ignora pressão internacional e prepara terreno para terceiro mandato

Os Estados Unidos preveem aplicar novas sanções à Venezuela e a autoridades do governo. Caso isso aconteça, a economia deve ficar ainda mais fragilizada. Para evitar entraves por causa dos bloqueios, Maduro se antecipou posicionando a vice-presidente também na pasta de Petróleo. Delcy Rodríguez tem fama de ser boa negociadora, sobretudo com China, Irã e países do mundo árabe aliados à gestão de Maduro.

Prisões arbitrárias

Apesar da pressão internacional, continua a repressão aos opositores. Tudo aponta que as detenções arbitrárias continuarão no país. Vide o caso do advogado Perkins Rocha, levado à força nesta terça-feira, pouco antes do anúncio das mudanças ministeriais. Rocha é advogado do partido Vente Venezuela e pessoa próxima à opositora Maria Corina Machado - que está na clandestinidade. Até a noite de ontem não havia informações sobre o paradeiro do advogado.

Com a designação de Diosdado Cabello ao ministério do Interior e Justiça é muito possível que as ações arbitrárias a opositores e dissidentes sejam mantidas. Cabello acumula diversas funções. Ele é vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela, deputado da Assembleia Nacional, tem um programa semana na TV estatal e após 22 anos volta a ser ministro de Interior e Justiça. O ministro Cabello será responsável pela ordem pública, pelas forças de segurança do estado, pelos serviços de vigilância e inteligência do país, entre outras funções.

107 adolescentes presos

Opositores consultados pela RFI Brasil e que preferiram manter o anonimato afirmam que a repressão deve aumentar com Diosdado à frente desse ministério. O programa semanal de TV de Cabello é conhecido por ser a vitrine de críticas àqueles que divergem da gestão de Nicolás Maduro.