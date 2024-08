Saiba por que atletas com deficiência intelectual representam apenas 5% de participantes em Jogos Paralímpicos

Na sequência desta exclusão, vários organismos, incluindo a Federação Internacional de Esportes Adaptados (Virtus) e a sua filial francesa, tiveram de desenvolver, normalizar e reforçar o sistema de elegibilidade e classificação das deficiências. Um trabalho de longo prazo que levou à decisão do Comitê Paralímpico, em 2009, de reintroduzir estes atletas aos Jogos Paralímpicos.

O retorno efetivo ocorreu em Londres em 2012, com apenas três modalidades abertas aos Jogos: três provas no atletismo, três de natação e apenas uma no tênis de mesa.

"Há um desejo do CPI de ter mais testes para pessoas com deficiência intelectual. Só que existe uma espécie de número fechado no âmbito dos Jogos Paralímpicos que é definido pelo Comitê Internacional", continua Marc Truffaut. "A questão é convencer as federações internacionais, que são quem decide", diz.

Durante 12 anos, os atletas com deficiência intelectual demonstraram um nível de desempenho muito elevado, dando legitimidade a este pedido. Mas o processo é longo. Os atletas que treinam agora e se manifestam pela participação não serão necessariamente aqueles que poderão se beneficiar e participar dessas grandes competições.

"O Comitê Internacional, que determina o número de atletas presentes nos Jogos Paralímpicos, se opõe à criação de uma categoria adicional. Para acrescentar uma, seria necessário eliminar um tipo de deficiência [física] ou um evento", especifica Jean-Pierre Garel, pesquisador associado ao laboratório de Culturas-Educação-Sociedades da Universidade de Bordeaux.

Atletas com síndrome de Down ausentes dos Jogos

Como só existe uma classe de "deficiência intelectual" vigente, atletas com deficiência intelectual e deficiências adicionais, como síndrome de Down, por exemplo, simplesmente não podem participar. "Os atletas de alto nível com síndrome de Down exigem, há muitos anos, uma classificação específica adaptada à sua situação", indica Jean-Pierre Garrel.