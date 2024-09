Verão no hemisfério norte foi o mais quente já medido no planeta, alerta relatório do Copernicus

Vários países, como Espanha, Japão, Austrália (que está no inverno, no hemisfério sul) e algumas províncias da China anunciaram esta semana que registraram níveis históricos de calor para agosto.

"Os fenômenos extremos observados neste verão devem se intensificar, com consequências devastadoras para a população e o planeta, a menos que adotemos medidas urgentes para reduzir os gases do efeito estufa", insistiu Burgess.

Poluição atmosférica

A humanidade despejou quase 57,4 bilhões de toneladas de equivalente CO2 em 2022, segundo a ONU, e ainda não começou a reduzir as suas emissões de carbono - com efeitos visíveis em todos os continentes.

Em junho, pelo menos 1.300 pessoas morreram em uma onda de calor durante a peregrinação anual dos muçulmanos à cidade de Meca. A Índia, com temperaturas que superam com frequência os 45°C, sofreu uma desaceleração econômica devido às chuvas e enchentes violentas.

Na região oeste dos Estados Unidos, várias pessoas morreram em incêndios depois de uma série de ondas de calor. No Marrocos, no final de julho, o calor deixou 21 mortos em 24 horas no centro do país, que está a caminho do sexto ano consecutivo de seca.