ONU denuncia 'exercício arbitrário do poder' na Venezuela para sufocar oposição

"Um plano" para sufocar qualquer tipo de oposição. Foi desta forma que especialistas da ONU denunciaram nesta terça-feira (17) o "exercício arbitrário" do poder na Venezuela. Um relatório elaborado pelo grupo aponta que o país é palco de violação dos direitos humanos e crimes contra a humanidade.

A missão das Nações Unidas analisou o período entre setembro de 2023 e agosto de 2024 para a elaboração de um relatório que aponta para a intensificação da repressão no país, que atinge "níveis de violência sem precedentes". Segundo a presidente do grupo de especialistas, Marta Valiñas, as irregularidades são orquestradas pelas maiores autoridades civis e militares do país, "inclusive pelo presidente Maduro".

"Estamos testemunhando uma intensificação da máquina repressiva do Estado em resposta ao que se percebe como visões críticas, oposição ou dissidência", disse Marta Valiñas, presidente da Missão de Apuração de Fatos. "Embora esta seja uma continuação de padrões anteriores que a missão já caracterizou como crimes contra a humanidade, a repressão recente, devido à sua intensidade e natureza sistemática, representa um ataque muito grave aos direitos fundamentais do povo venezuelano", completou.