Vídeo mostra momento em que suspeito de tentar matar Trump é preso; veja

Routh votou nas primárias do Partido Democrata, de Joe Biden e Kamala Harris, em março deste ano. Ele também doou cerca de US$ 100 (R$ 563) para a plataforma ActBlue, que processa doações à campanha.

O suspeito também era apoiador da Ucrânia na guerra contra a Rússia. "Estou disposto a voar para Cracóvia e ir para a fronteira da Ucrânia para ser voluntário, lutar e morrer... Posso ser o exemplo? Devemos vencer", disse Routh em uma postagem no X em março de 2022.

Ryan Wesley Routh tem um histórico de problemas com a Justiça e a polícia, segundo a imprensa norte-americana. Em 2002, por exemplo, ele foi preso após fugir armado de uma blitz da polícia.

Tentativa de assassinato

Donald Trump foi alvo do que "parece ser uma tentativa de assassinato". O alerta foi emitido pelo FBI, ao descrever o que ocorreu no domingo no campo de golfe do republicano.

Trump foi colocado em um local de segurança, depois que tiros foram registrados em sua vizinhança na Flórida.