Suposto atirador não tinha Trump na 'linha de visão', diz Serviço Secreto

Em meio a críticas pela nova tentativa de assassinato, os representantes das forças de segurança defenderam a operação. "O que fizemos ontem prova que o sistema pode funcionar porque o suspeito nem chegou perto de disparar uma bala e nós o prendemos e o levamos à Justiça", disse o xerife do Condado de Palm Beach, Ric Bradshaw.

O FBI solicitou mandados de busca e apreensão para acessar eletrônicos ligados a Routh. As autoridades querem analisar um dispositivo de gravação de vídeo, celulares, além de um veículo. Familiares e ex-colegas do suspeito estão sendo ouvidos.

Ronald Rowe Jr. também afirmou que falou com Trump e que o ex-presidente "se sente seguro". Segundo o diretor interino do Serviço Secreto, após o primeiro atentado ao republicano, o atual presidente, Joe Biden, já havia pedido "os mais altos níveis de proteção" para os candidatos à Casa Branca. Ele garantiu que esse reforço estava presente no domingo.

Durante a coletiva, o diretor interino do Serviço Secreto ainda reforçou a fala de Biden sobre a agência precisar de mais investimento. "Sucesso, temos que ter todos os dias. Não podemos ter fracassos. E para fazer isso, teremos algumas conversas difíceis com o Congresso e vamos conseguir isso".

Tentativa de assassinato

Donald Trump foi alvo do que "parece ser uma tentativa de assassinato". O alerta foi emitido pelo FBI, ao descrever o que ocorreu no domingo no campo de golfe do republicano.