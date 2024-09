Sentir falta de ar é sinal de que você pode ter asma, alerta pneumologista

O sistema respiratório começa no nariz, explica o pneumologista. Por isso, tratar outras doenças ainda mais comuns, como a rinite alérgica por exemplo, é fundamental para evitar que a asma se desenvolva no futuro.

O diagnóstico da asma e seu acompanhamento é fundamental para controlar os sintomas. Segundo o especialista, entre 60 e 80% dos casos são leves. Por isso, muitos pacientes não se preocupam com a doença - e aí é que mora o perigo.

Os asmáticos devem saber como lidar com uma crise potencialmente grave, que pode acontecer a qualquer momento. Rodrigo Athanazio lembra que a asma ainda provoca cinco mortes diariamente no Brasil, que poderiam ser evitadas. Por isso é importante manter o tratamento, mesmo na ausência de sintomas.

"Os corticoides inalados são o principal tratamento para o controle da asma. É preciso desinflamar a via aérea. As bombinhas de alívio imediato são usadas para aliviar os sintomas, mas utilizar só o broncodilatador é tapar o sol com a peneira", ressalta. "Tivemos muitos avanços no entendimento e no tratamento da asma e queremos o melhor para nossos pacientes".