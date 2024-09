Países que apoiam Israel devem "fazer esforço maior para que este genocídio pare", diz Lula em Nova York

"Eu, sinceramente acho que os países que dão sustentação ao discurso do primeiro-ministro [Benjamin] Netanyahu precisam começar a fazer esforço maior para que este genocídio pare", disse o presidente brasileiro.

"Condeno de forma veemente esse comportamento do governo de Israel. Tenho certeza que a maioria do povo de Israel não concorda com esse genocídio", martelou o chefe de Estado.

Na véspera, em seu discurso na abertura do Assembleia Geral da ONU, o presidente brasileiro já havia se manifestado sobre o tema. Lula condenou o que classificou de "punição coletiva" do povo palestino em Gaza por Israel, após uma ação "terrorista de fanáticos" contra "civis israelenses inocentes" em 7 de outubro.

"Em Gaza e na Cisjordânia, assistimos a uma das maiores crises humanitárias da história recente, e que agora se expande perigosamente para o Líbano", advertiu o brasileiro, lembrando que já são mais de 40 mil vítimas fatais, "em sua maioria mulheres e crianças".