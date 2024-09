Netanyahu não confirma cessar-fogo entre Israel e Hezbollah e ordena Exército a continuar combate no Líbano

Joe Biden, cujo país é o principal aliado de Israel, voltou a alertar para o risco de uma "guerra generalizada" no Oriente Médio.

Novos ataques e mortes

De acordo com o Exército israelense nesta quinta-feira, seus ataques aéreos durante a noite atingiram cerca de 75 alvos do Hezbollah no Vale do Bekaa e no sul do Líbano, incluindo instalações de armazenamento de armas e lançadores prontos para disparar.

A agência de notícias ANI descreveu "a noite mais violenta da agressão israelense" na região de Baalbeck, no leste do Líbano, um dos redutos do Hezbollah, bem como o sul do Líbano.

Na quarta-feira, o chefe do Estado-Maior do exército israelense, general Herzi Halevi, pediu aos soldados que se preparassem para uma possível ofensiva terrestre, despertando no Líbano a memória da última guerra de Israel contra o Hezbollah, em 2006.

Desde segunda-feira (23), os ataques israelenses deixaram mais de 600 mortos no Líbano, incluindo muitos civis, enquanto o movimento islâmico libanês, apoiado pelo Irã, aumentou o lançamento de foguetes em direção ao norte de Israel e visou pela primeira vez com um míssil Tel Aviv, no centro do país.