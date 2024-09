Promotoria de Nova York acusa prefeito democrata de aceitar subornos 'por anos'

Em novembro de 2023, a Polícia Federal (FBI) apreendeu celulares e aparelhos eletrônicos do prefeito e fez buscas na casa de um gestor de arrecadação de fundos para sua campanha. O anúncio da acusação surge após a demissão de vários aliados do prefeito nos últimos dias, incluindo os seus secretários de Saúde e o de Educação, um dos seus amigos mais próximos.

O chefe da polícia, Edward Caban, também alvo de uma investigação, já tinha renunciado no início de setembro, apenas um ano após a sua chegada à chefia do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) e dos seus 36 mil agentes.

Eric Adams venceu as primárias democratas de 2021 com a promessa de reduzir a criminalidade, que disparou em Nova York durante a pandemia de Covid. Ele foi capaz de baixar os crimes violentos, mas os nova-iorquinos também têm de lidar com o aumento do custo de vida e uma crise imobiliária que elevou os aluguéis para níveis sem precedentes.

Neste contexto, vários rivais declararam-se candidatos às primárias do partido em 2025.

(Com informações da AFP)