Inelegível, Bolsonaro diz que será candidato e que Lula não tem substituto

Inelegível desde 2023, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (22) que será o candidato da direita à Presidência nas eleições presidenciais de 2026. Ele criticou o presidente Lula (PT) por não ter "substitutos" na política.

O que aconteceu

Bolsonaro disse que o candidato em 2026 é o "Messias", em referência a seu nome do meio. A declaração foi dada em uma agenda do prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), em uma churrascaria localizada na zona sul de São Paulo, com aliados políticos. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) também afirmou que o candidato à Presidência será Bolsonaro.

Em crítica a Lula, o ex-presidente afirmou que o petista não deixou líderes políticos para substituí-lo. "Quem é o substituto do Lula no Brasil na política? Não tem. De Bolsonaro? Estão por aí. Eu colaborei para formar alianças, estou muito feliz com isso. Só fiz um bom governo, o povo reconhece. O pessoal tem saudade de mim. Sou o ex mais amado do Brasil."