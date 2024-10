McDonald's suspende venda de 'Quarterão' nos EUA após surto de bactéria

Há relatos de 49 pessoas infectadas pela mesma cepa do surto de E. coli em 10 estados norte-americanos até esta terça-feira (22). A maioria das pessoas doentes é do Colorado ou Nebraska. Casos adicionais foram relatados no Oregon, Montana, Utah, Wyoming, Kansas, Iowa, Missouri e Wisconsin.

Os sintomas dos pacientes foram registrados entre 27 de setembro e 11 de outubro. Um dos contaminados desenvolveu a síndrome hemolítico-urêmica, uma doença grave que afeta os vasos sanguíneos dos rins e pode causar insuficiência renal. A morte de um idoso, que não estava com a síndrome hemolítico-urêmica, foi registrada no Colorado.

Conforme o CDC, o número de contaminados pela bactéria deve ser muito maior do que o relatado. Além disso, o centro aponta que o número de estados pode ser maior, visto que algumas pessoas podem ter se recuperado sozinhas ou recebido atendimento médico sem fazer o teste para a comprovação da contaminação pela bactéria. Outras pessoas também podem não ter relatado sintomas ainda, já que o tempo médio para determinar se um doente está dentro do surto é de três a quatro semanas.

As autoridades estaduais e locais de saúde pública estão entrevistando pessoas sobre os alimentos que comeram na semana anterior aos sintomas. Dos 18 entrevistados, todos disseram ter comido no McDonald's, sendo que 16 delas relataram ter consumido um lanche de carne bovina.

"A segurança alimentar é muito importante para mim e para todos no McDonald's", reagiu hoje em mensagem de vídeo Joe Erlinger, presidente nos Estados Unidos da rede de lanchonetes. "Tomamos medidas para retirar de forma proativa as cebolas fatiadas que são usadas no Quarterão em alguns estados. Também tomamos a decisão de retirar temporariamente o Quarterão dos restaurantes em determinados estados", acrescentou.

Erlinger ressaltou que a maioria dos estados não foi afetada. Segundo o presidente do McDonald's, mesmo nos estados atingidos, outros produtos do cardápio, inclusive alguns com carne bovina, continuavam disponíveis.