Anel viário de Paris reduz velocidade para 50 km/h em meio a polêmica

Mas seus planos frequentemente entram em conflito com o governo francês. As duas instituições estão atualmente negociando a reserva de uma das faixas da avenida periférica para o compartilhamento de carros com dois ou mais passageiros.

O gabinete da prefeita está, portanto, tentando perpetuar essa ideia, que já foi testada durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, quando essa faixa foi reservada para equipes de emergência e veículos dos organizadores.

(Com AFP)