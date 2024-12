Sobe para 5 o número de mortos em atropelamento na Alemanha

Carro avançou por 400 metros em ataque. Segundo o jornal alemão BILD, o veículo usado é uma BMW preta, que está sendo periciada em busca de explosivos.

"Acreditamos que tenha sido um ataque", disse à AFP uma porta-voz do Ministério do Interior da região de Saxônia-Anhalt. Até as 22h pelo horário local (18h no horário de Brasília), as autoridades não falavam em terrorismo. Horas após o ocorrido, a polícia descartou a presença de explosivos no carro utilizado pelo suspeito. Anteriormente, as forças de segurança haviam isolado o veículo para averiguação.

Autoridades lamentam

Premiê alemão diz que notícias do local "prenuncia o pior". Olaf Scholz publicou no X (antigo Twitter): "Meus pensamentos estão com as vítimas e seus parentes. Estamos ao lado delas e do povo de Magdeburg. Meus agradecimentos vão para os dedicados socorristas nessas horas de ansiedade."

Primeiro-ministro da Saxônia-Anhalt lamenta ataque. Em publicação nas redes sociais, Reiner Haseloff escreveu: "Esta é uma notícia muito deprimente de Magdeburg. Meus pensamentos estão com as vítimas e seus parentes. Gostaria de agradecer a todos os serviços de emergência que estão cuidando dos feridos no local".

A Arábia Saudita expressou "solidariedade" com a Alemanha. No fim desta noite, o Ministério de Relações Exteriores emitiu um comunicado no X narrando que "rejeita a violência". "O Ministério das Relações Exteriores expressa a condenação do Reino da Arábia Saudita ao incidente de atropelamento ocorrido em um mercado na cidade de Magdeburg, na República Federal da Alemanha, que resultou na morte e ferimentos de várias pessoas, expressando a sua solidariedade ao povo alemão e às famílias das vítimas", conclui a nota.