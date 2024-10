Brasileiro revela planos de Napoleão para invadir o Brasil: 'Mudaria a humanidade'

Motivos de insucesso

Alguns desses planos de invasão do Brasil chegaram a ter um parecer favorável ou pedidos de relatórios para explorar as possibilidades de êxito, mas nenhum deles chegou a ser implementado. Segundo o autor, foram vários os motivos desse insucesso.

Em primeiro lugar, as guerras europeias, as guerras de fronteiras (que) gastavam muita energia militar. Em segundo lugar, o temor da Inglaterra, que dominava os mares. O Napoleão se sentia inseguro de invadir o Brasil e com isso abrir o flanco para Inglaterra. Em terceiro lugar, houve a Revolução Haitiana. Napoleão pretendia reconquistar a colônia de São Domingos (ex-Haiti), na América Central, e depois invadir o Brasil, só que foi derrotado no Haiti.

Em 1808, Napoleão Bonaparte acabou decidindo invadir Portugal, forçando a coroa portuguesa a se transferir para o Brasil, fato que acabou acelerando o processo de independência da colônia.

Mas, e se alguns desses planos tivesse dado certo, isso teria mudado o destino do Brasil ou de Napoleão Bonaparte, que perdeu o poder definitivamente em 1815, foi exiliado na Ilha de Santa Helena e morreu em 1821? Na opinião de Marco Morel, a invasão do Brasil pela França napoleônica teria mudado o destino da "humanidade".

"Naquele momento, o eixo de poder mundial iria se transferir para as Américas. Napoleão tinha essa intenção de um projeto de uma Império americano, que ia de uma parte do Canadá, Estados Unidos, México, América Central, passando pelo Brasil, até o Rio da Prata, na Argentina. Se o Napoleão tivesse atravessado o oceano e vindo para o Brasil, isso teria com certeza alterado o rumo da história. Talvez nem houvesse o Brasil como ele existe hoje. Esteve por um triz de acontecer, mas não aconteceu", conclui Marco Morel.