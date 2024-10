Perda de Vougledar é mais um revés para Ucrânia no leste do país, onde a bandeira russa foi hasteada

A Rússia reivindicou nesta quinta-feira (3) a captura da cidade de Vougledar, no leste da Ucrânia, de onde as tropas de Kiev haviam anunciado a sua retirada na véspera, após uma batalha que durou mais de dois anos. Uma fonte ouvida pela RFI explica o significado dessa perda para o governo ucraniano, que recebeu a visita do novo secretário-geral da Otan. Mark Rutte reafirmou o apoio ocidental à Ucrânia.

As últimas notícias do front apontam para a progressão russa no leste da Ucrânia, onde a tomada de Vougledar, região de Donetsk, é simbólica. "Graças às ações do grupamento de tropas orientais, a localidade de Vougledar (...) foi libertada", anunciou o Ministério da Defesa russo, no Telegram.

Como muitas outras cidades na Ucrânia, Vougledar foi completamente destruída. Não sobraram prédios em pé, todas as construções sofreram o impacto dos bombardeios russos, segundo o jornalista franco-russo Cyrille Amoursky. "Este é um pequeno vilarejo de mineração, sem importância em si, mas que era um centro de resistência para o exército ucraniano, que o defendeu durante 2 anos e meio, sem que os russos conseguissem avançar", disse em entrevista à RFI. "Os russos sofreram muitas perdas materiais e humanas neste lugar, mas, nas últimas semanas, eles intensificaram seus ataques até tomar a cidade", continua.