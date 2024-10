Israel volta a realizar ataques aéreos ao sul de Beirute; alvo seria sucessor de Hassan Nasrallah

Os ataques israelenses no Líbano na quinta-feira (3), resultaram em 37 mortos e 151 feridos em 24 horas no país, segundo o ministério da Saúde libanês. O exército israelense atingiu especialmente o QG da inteligência do Hezbollah em Beirute.

O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, chegou nesta sexta-feira a Beirute, no momento em que Israel intensifica seus bombardeios no Líbano contra o Hezbollah, conforme anunciou a agência nacional de notícias libanesa. Esta é a primeira visita ao Líbano de um alto funcionário iraniano desde o assassinato em 27 de setembro do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um ataque israelense.

Estrada bombardeada

A estrada que liga o Líbano à Síria pelo ponto de passagem de Masnaa, utilizada nos últimos dias por centenas de milhares de refugiados para fugir dos bombardeios israelenses, foi cortada na manhã de sexta-feira após um ataque israelense, declarou o ministro libanês dos Transportes. O ataque, ocorrido em território libanês, fez uma cratera de quatro metros de largura, precisou Ali Hamieh.

O temor de uma escalada do conflito no Oriente Médio aumentou depois de o Irã lançar quase 200 mísseis contra Israel na terça-feira, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometer que a República Islâmica pagará por seu "grande erro".

Os líderes dos países do G7 - Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido - expressaram "sua profunda preocupação com a deterioração da situação no Oriente Médio".