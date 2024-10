"Assassinato de Nasrallah gerou ódio e divisões", diz ministro libanês em Paris

ZM- Temos um conflito entre duas partes do território libanês. O Líbano diz que as fazendas Shebaa e Kfar Shuba pertencem ao país. No entanto, elas são ocupadas por Israel. Temos que conversar sobre esse assunto e negociar. O que me assusta é que a guerra não se limita ao Líbano e pode se tornar regional.

Infelizmente também, com tudo o que está acontecendo entre o Irã e Israel, as facções armadas no Iraque, os houthis, enfim, toda a região pode acabar se envolvendo.

RFI- Já faz quase dois anos que o país oficialmente não tem governo. Quais esforços estão sendo feitos entre os partidos políticos libaneses para nomear um presidente da República e um governo? Não é tarde demais?

ZM- Um presidente sozinho não pode resolver essa situação. Precisamos de um presidente, com certeza. Mas agoraestamos em uma guerra e há prioridades, infelizmente. A Constituição libanesa é muito complicada. Eu sempre digo que ela foi criada para complicar as coisas.

É uma classe política que representa religiões, confissões e isso complica tudo, toda vez que há eleições, que elegemos um novo presidente. Esperamos ter um presidente, mas agora há outras prioridades. O país está em guerra, temos muitos problemas econômicos, constitucionais e sociais.

RFI - A morte de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, provocou reacções extremamente diferentes entre a população libanesa. Como podemos garantir que esta crise não aumente ainda mais as diferenças entre os grupos religiosos no Líbano?