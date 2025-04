Condomínio de luxo no Guarujá abrigava central de golpes; nove são presos

A Polícia Civil prendeu hoje nove homens suspeitos de atuarem em um esquema de golpes virtuais dentro de um condomínio de luxo no Guarujá (SP).

O que aconteceu?

Os integrantes do grupo se passavam por funcionários de falsa central de atendimento de uma plataforma de vendas online. Eles entravam em contato com as vítimas, pedindo o pagamento de taxas para a liberação de valores referentes à compra de produtos.