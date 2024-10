Macron pede suspensão de entregas de armas a Israel usadas em Gaza

Após desmantelar uma grande parte do Hamas, Israel anunciou em meados de setembro que estava deslocando o conflito para o norte, na fronteira com o Líbano, onde suas tropas iniciaram uma operação terrestre contra o Hezbollah na segunda-feira.

No sul do Líbano, "os soldados do inimigo israelense tentaram avançar novamente" e "os confrontos continuam", declarou o grupo libanês neste sábado.

O Hezbollah também indicou que havia lançado foguetes contra a base aérea israelense de Ramat David, perto de Haifa, a cerca de 45 quilômetros da fronteira.

Ataque em mesquita

Neste sábado, uma série de explosões atingiu a periferia sul de Beirute, segundo a agência de notícias libanesa ANI.

As forças israelenses também indicaram que atacaram combatentes do Hezbollah que operavam "no interior de uma mesquita" durante a noite.