México: prefeito de cidade do sul do país é assassinado e decapitado 6 dias após eleição

Alejandro Arcos Catalan, prefeito de Chilpancingo, capital do estado de Guerrero, no sul do México, foi assassinado seis dias após assumir o cargo, anunciaram as autoridades locais no domingo (6). O homem de 43 anos foi decapitado e sua cabeça deixada no capô de um carro, de acordo com a mídia local. A foto macabra foi compartilhada nas redes sociais, mas depois foi apagada.

"Condeno veementemente o assassinato do presidente do Conselho Municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalan, que foi confirmado pela Procuradoria-Geral do Estado", disse Evelyn Salgado, governadora do Estado mexicano de Guerrero e membro do Movimento para a Regeneração Nacional (o partido Morena, de esquerda), na rede X.