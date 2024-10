Conhaque: o novo símbolo da guerra comercial entre a China e a União Europeia

A Comissão Europeia anunciou nesta terça-feira (8) que pretende contestar na Organização Mundial do Comércio (OMC) as barreiras adotadas pela China contra as importações de conhaque provenientes de países da União Europeia. A decisão é mais um capítulo da guerra comercial travada entre a China e a União Europeia, que tem adotado tarifas aduaneiras nas importações de produtos chineses na entrada no bloco, principalmente os carros elétricos que inundam o mercado europeu.

A partir da sexta-feira (11), a China exigirá que os importadores de conhaque europeu façam um depósito na alfândega chinesa. A medida terá duro impacto sobre os produtores franceses, que representam 95% das exportações europeias da bebida.

As novas exigências valem para todos os produtores europeus de brandy - apenas os que utilizam uvas da região francesa de Cognac podem usar o nome conhaque.