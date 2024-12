Decisão de Dino sobre emendas é impecável e não decepciona, diz jurista

O que o ministro Dino deixa absolutamente claro é que as emendas da lei orçamentária, formuladas pelo Parlamento, pelo Congresso, permitem que o congressista aloque recursos do orçamento para o seu município, para o seu Estado, de maneira compassada, de maneira harmônica, com os interesses de política pública do país inteiro. E que isso deve ser motivo de orgulho e deve ser posto de maneira pública. E que, portanto, não faz sentido nenhum, emendas orçamentárias secretas, sem que se saiba quem é o autor.

Emendas secretas ao orçamento, a lei orçamentária, só fazem sentido no contexto de alguma ilegalidade. Se tem alguma coisa errada, ela é feita por debaixo do pano e é secreta. Então, a primeira lição que o ministro Dino dá na sua decisão é essa. Para que o país inteiro compreenda que essas coisas devem se dar debaixo da luz do Sol.

Walfrido Warde, jurista

O jurista seguiu sua análise sobre a decisão de Flávio Dino, detalhando os pontos do que representa este pagamento de parte das emendas.

Segunda coisa que ele faz é, em atenção as inúmeras manifestações sobre a necessidade de alguns desses recursos, sobretudo de verbas para a saúde ou de verbas para alguns municípios. O que ele faz basicamente é dizer o seguinte, aquilo que foi ordenado, cujo pagamento foi ordenado antes do ofício ilegal, daquele ofício do dia 17 de dezembro, aquilo ele autoriza a pagar.

Também ele autoriza a pagar, porque há uma dificuldade técnica de criar imediatamente uma conta para cada emenda. Numa manifestação da AGU, da Advocacia Geral da União, a AGU esclareceu, são necessários pelo menos 120 dias para fazer, para criar um modelo em que nós conseguimos fazer uma conta para cada emenda para fins de rastreabilidade.