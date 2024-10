Dupla de cientistas leva Nobel de Física por avanços pioneiros na área de Inteligência Artificial

Segundo a presidente do Comitê do Prêmio Nobel de Física, Ellen Moons, a dupla de cientistas utilizou conceitos fundamentais da física estatística para desenhar redes neuronais artificiais, inspiradas em neurônios do cérebro humano. O mecanismo "funciona como memórias associativas e descobre padrões em grandes conjuntos de dados", explicou.

Essas redes neuronais artificiais foram utilizadas para avançar na investigação em campos tão diversos como a física de partículas, a ciência de materiais e a astrofísica. "Tornaram-se parte de nossa vida diária", acrescentou Moons.

Preocupação com o futuro da Inteligência Artificial

"Estou impressionado. Não imaginava que isso pudesse acontecer", reagiu Hinton sobre a recompensa.

O professor da Universidade de Toronto reconheceu que é um ávido usuário de ferramentas como o ChatGPT, mas também admitiu que se preocupa com as possíveis repercussões da tecnologia que ajudou a gerar. "Temo que a consequência geral de tudo isto sejam sistemas mais inteligentes do que nós, que acabem por assumir o controle", acrescentou o investigador.

Comitê do Prêmio Nobel de Física também evocou a preocupação, afirmando que o trabalho da dupla recompensada é um novo instrumento "que podemos escolher usar para bons propósitos". Segundo a organização, a forma como as descobertas de Hopfield e Hinton serão exploradas dependerá "de como nós, humanos, escolhemos utilizar estas ferramentas incrivelmente poderosas, já presentes em muitos aspectos das nossas vidas".