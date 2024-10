Filho de Bin Laden é proibido entrar na França, onde vivia desde 2016, devido a homenagem ao pai nas redes

A França proibiu o retorno ao seu território de Omar bin Laden, um dos filhos de Osama bin Laden. A decisão de impedir sua entrada no país foi tomada após uma postagem na qual ele homenageia ao pai, em um texto interpretado como apologia ao terrorismo. O filho do fundador do grupo terrorista Al-Qaeda vivia na região francesa da Normandia desde 2016.

Omar bin Laden, de 43 anos, nasceu na Arábia Saudita e viveu os primeiros anos principalmente no Sudão e no Afeganistão. Depois de se afastar do pai, aos 19 anos, passou por vários países árabes até chegar à França em 2016. Ele morava na Europa com a esposa, cidadã britânica, e se apresentava como pintor, vendendo seus quadros na região, mas também para clientes internacionais.

Omar nunca quis mudar de nome. "Eu assumo quem sou", declarou em entrevista à imprensa francesa, quando dizia ter encontrado a paz na Europa. "Poderia ter me estabelecido em vários países europeus, mas preferi a França, onde a segunda religião é o Islã. Sinto que na França, como muçulmano, posso praticar o Islã sem problemas", declarou, em 2022.