Kamala e Trump focam em latinos e migração a cinco dias das eleições

Kamala Harris fará campanha com Jennifer Lopez e as bandas Maná e Los Tigres del Norte nesta quinta-feira (31) em busca do voto latino no Arizona e em Nevada, dois estados muito disputados do oeste do país, onde Donald Trump reforçará sua retórica antimigratória.

O ex-presidente e candidato republicano tem programadas uma entrevista com o jornalista conservador Tucker Carlson no Arizona e um comício em Nevada. Também irá ao Novo México.

Trump prometerá acabar com "a invasão" de migrantes em situação irregular por meio de uma deportação em massa, como faz em todos os seus comícios. Ele cham os migrantes de "assassinos" e sugere que eles "envenenam o sangue" dos Estados Unidos.