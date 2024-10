Especialistas denunciam estratégia do 'radicalismo permanente' de Netanyahu em Gaza

A guerra continua em Gaza, um ano após os ataques terroristas do Hamas que fizeram de 7 de outubro de 2023 o dia mais sangrento desde o Holocausto, com quase 1.200 mortes. A Faixa de Gaza já foi destruída, mas os objetivos do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu de erradicar o Hamas e libertar os reféns mantidos pelo grupo não foram alcançados. Sua forma de guerrear e as consequências de sua política brutal são agora amplamente questionadas em Israel e em todo o mundo.

Christophe Drevet, da RFI

Há um ano, o Hamas, apoiado por outros grupos armados palestinos, lançou ataques sem precedentes da Faixa de Gaza contra o sul de Israel, cuja barbaridade chocou o mundo. O Hamas é considerado um grupo terrorista, principalmente pelos Estados Unidos e pela União Europeia, e seu líder, Yahya Sinouar, é alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O promotor do TPI também emitiu o mesmo pedido contra o primeiro-ministro israelense por sua conduta na guerra de retaliação que vem travando em Gaza no último ano.