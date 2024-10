Moradores do hemisfério Norte terão dez dias para ver passagem de cometa

De volta após cruzar o Sol, o cometa Tsuchinshan-ATLAS poderá ser visto da Terra em todo o hemisfério Norte, a partir da noite deste sábado (12) e durante "cerca de dez dias", continuando sua viagem, iniciada há milhões de anos.

O pequeno corpo de rocha e gelo foi detectado em janeiro de 2023 pelo Observatório da Montanha Púrpura da China (Tsuchinshan), de onde vem a primeira metade do seu nome. A segunda parte faz referência ao telescópio do programa sul-africano ATLAS, que permitiu a confirmação de sua existência.

Visível a olho nu no hemisfério Sul em setembro, o C/2023 A3, sua nomenclatura oficial, foi visto novamente na noite de sexta-feira (11) na América do Norte, relata Eric Lagadec, astrofísico do Observatório da Côte d'Azur (sul da França).