'Morrerei aqui', escreveu Navalny na prisão: memórias póstumas do opositor do Kremlin serão publicadas em livro

A morte do ativista provocou condenações unânimes das capitais ocidentais, com muitos líderes apontando o dedo para Vladimir Putin.

Para David Remnick, editor-chefe da New Yorker, "é impossível ler o diário de prisão de Navalny sem ficar indignado com a tragédia do seu sofrimento e da sua morte".

Sacrifício

No último trecho do diário publicado pela New Yorker, de 17 de janeiro de 2024, o opositor confidencia que uma questão surge repetidamente entre os seus companheiros de prisão ou alguns agentes penitenciários: por que ele regressou à Rússia? "Não quero abandonar o meu país nem traí-lo. Se as suas crenças significam alguma coisa, você deve estar preparado para defendê-las e fazer sacrifícios, se necessário", responde ele.

Apesar da solidão e do confinamento, o humor de Alexei Navalny transparece em diversas ocasiões. Como quando ele explica as razões pelas quais escreveu este livro. "Se me matarem, minha família receberá o adiantamento e os royalties", ironiza.

"Se uma tentativa obscura de assassinato com arma química, seguida de uma morte trágica na prisão, não conseguir vender um livro, é difícil imaginar o que poderia. O autor do livro foi assassinado por um presidente infame. O que poderia ser melhor como marketing?", pergunta. Palavras que ainda têm forte ressonância, oito meses após a sua morte.