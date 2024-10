Irã diz estar "preparado para guerra" e EUA enviam sistema de defesa antimísseis para Israel

Do lado iraniano, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, afirmou a disposição do país para o combate, reiterando que prefere, no entanto, a paz. "Estamos totalmente preparados para uma situação de guerra. Não temos medo da guerra, mas não a queremos, queremos a paz e trabalharemos por uma paz justa em Gaza e no Líbano", declarou ele neste domingo, durante uma visita a Bagdá, capital do Iraque.

Meloni critica ataques quer feriram soldados da ONU

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, cujo país detém a presidência rotativa do G7, disse neste domingo ao seu homólogo israelense, Benjamin Netanyahu, que "atacar" a força de paz da ONU no Líbano era "inaceitável".

Meloni "reiterou que era inaceitável que a UNIFIL fosse atacada pelas Forças Armadas israelenses", durante uma conversa telefônica com Netanyahu, segundo o seu gabinete. E ela "enfatizou a necessidade absoluta de que a segurança do pessoal da UNIFIL seja garantida em todos os momentos".

Na sexta-feira, a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL), que inclui mais de 1.000 soldados italianos, acusou exército israelense de disparar "repetidamente" e "deliberadamente" contra as suas posições, enquanto pelo menos cinco soldados da paz ficaram feridos nos últimos dias.

Neste domingo, dois tanques israelenses "entraram à força" em uma de suas posições na fronteira, anunciou a UNIFIL. À noite, o exército israelense confirmou que um de seus tanques atingiu um posto de manutenção da paz da ONU no Líbano (UNIFIL) enquanto tentava evacuar soldados feridos, sob forte fogo inimigo no sul do país, onde enfrenta o Hezbollah.