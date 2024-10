"Não tenho a mínima sensação de ter cometido irregularidade", diz Marine Le Pen em julgamento por corrupção

"Claro que escolhi os meus assistentes parlamentares. Decidi de forma perfeitamente consciente para que trabalhassem com os outros eurodeputados", garantiu, mas alegou que terá dificuldade em fornecer os detalhes do caso, que aconteceu há 20 anos.

O partido Reunião Nacional, Marine Le Pen e outras 24 pessoas (ex-deputados, assistentes parlamentares, entre outros) são julgados há duas semanas, e até 27 de novembro, por suspeita de desvio de fundos públicos, ocultação ou cumplicidade na criação, ou participação em um sistema centralizado de remuneração de funcionários que trabalhavam, na realidade, para seu partido.

No depoimento, Le Pen evitou perguntas diretas, mas falou durante muito tempo sobre o "contexto", relatando seu "começo" no Parlamento Europeu, onde os eurodeputados da Frente Nacional (nome do partido na época) "eram três, depois sete", "sem grupo" (agora são 30). Por isso, segundo ela, houve "uma espécie de agrupamento" de assistentes parlamentares, que realizavam notas, críticas de imprensa e diversas atividades de secretariado.

"Não tenho a menor sensação de ter cometido a menor irregularidade, a menor ilegalidade", repetiu ela, como tem feito desde o início do julgamento.

Assistentes não trabalhavam

O tribunal lembrou à líder da extrema direita que o ex-eurodeputado Fernand Le Rachinel "disse que havia pessoas que não trabalhavam nada", e "que tinha de implorar por assistentes parlamentares".