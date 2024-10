Mbappé e PSG se enfrentam em audiência depois de jogador acusar o ex-clube de espalhar fake news sobre estupro

Chegou a vez de ver o jogador francês Kylian Mbappé ter seu nome envolvido em um escândalo. A imprensa sueca afirma que o atacante do Real Madrid é visado por uma investigação de estupro e agressão sexual, aberta pela polícia de Estocolmo depois de uma rápida estadia do atacante na cidade, na semana passada. Mbappé rejeita o "boato calunioso" que se espalhou nas redes sociais e acusa do PSG de estar por trás do que qualifica de "fake news".

Mbappé se defende e declara que a suposta notícia, veiculada pelo jornal sueco Aftonbladet, é uma fake news, segundo ele criada pelo Paris Saint-Germain (PSG) no momento em que discute com o clube um litígio financeiro. Outro jornal sueco, o Expressen, afirma que a denúncia contra Mbappé foi registrada "no nível mais baixo" de suspeição previsto na legislação sueca. O PSG afirma, por sua vez, que "prefere ignorar" a implicação estabelecida por Mbappé.

A "bomba" contra Mbappé está em todas as manchetes da imprensa francesa na manhã desta terça-feira (15). O atacante cobra € 55 milhões em salários e bônus não soldados pelo PSG na sua saída do clube. Mbappé e o PSG comparecem nesta tarde diante de uma comissão paritária da Liga Francesa Profissional (LFP) para discutir um recurso apresentado pelo clube questionando a cobrança do atacante.