Bate-boca entre Macron e Netanyahu sobre 'criação do Estado de Israel' repercute escalada diplomática

Revolta também entre os políticos franceses

A suposta declaração de Emmanuel Macron ao Conselho de Ministros também provocou indignação na classe política francesa. E particularmente dentro das fileiras do próprio campo presidencial. A deputada Caroline Yadan disse que estava "escandalizada com tamanha incoerência, capitulação e falta de visão". Outros parlamentares preferem permanecer em silêncio para não demonstrar publicamente sua discordância com o chefe de Estado.

O ex-primeiro-ministro Manuel Valls falou sobre "erros e equívocos políticos, estratégicos e éticos que enfraqueceram a voz da França" desde os ataques do Hamas.

O partido de extrema direita Reunião Nacional também atacou duramente Emmanuel Macron. "Esse tipo de declaração em relação a um país amigo é um erro inaceitável", escreveu o deputado do RN, Sébastien Chenu.

Por outro lado, na esquerda, os comentários do presidente foram bem recebidos, mas sem nenhum apoio explícito: "São apenas palavras e não ações", avaliou o deputado da França Insubmissa, Thomas Portes.

No Palácio do Eliseu, tentativas estão sendo feitas para acalmar a situação. O chefe de estado francês se reuniu com o primeiro-ministro israelense na noite de terça, em uma conversa aparentemente mais tranquila. Macron condenou "os ataques israelenses indiscriminados, que só aumentam um número já insuportável de vítimas, tanto em Gaza quanto no Líbano". O chefe de Estado mais uma vez pediu um cessar-fogo em Gaza e no Líbano. Impossível, de acordo com Benyamin Netanyahu, que insistiu que "um cessar-fogo unilateral não mudaria a situação de segurança no Líbano".