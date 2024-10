Tratamento capilar conhecido como 'alisamento brasileiro' pode ter causado intoxicação na França, alertam autoridades

Segundo Juliette Bloch, diretora dos alertas de vigilância sanitária da Anses, o ácido glioxílico entra na corrente sanguínea por meio do couro cabeludo. E, nesse caso, a substância "pode se transformar em cristais de oxalato de cálcio", que bloqueiam os rins.

Em março deste ano um estudo científico francês mostrou que o ácido glioxílico presente em praticamente todos os cosméticos usados nos tratamentos de alisamento capilar podia ter um impacto negativo nos rins. Desde junho, a Academia Francesa de Medicina vem recomendando, baseada nesses dados, que "mensagens de alerta e informação sejam enviadas aos profissionais de saúde, salões de cabeleireiro e varejistas de cosméticos".

A entidade enfatiza "um risco à saúde que pode estar sendo subestimado por ser pouco conhecido" e ressalta "a importância de não alisar o cabelo se houver lesões no couro cabeludo, que aumentam a penetração" da substância.

Na maior parte das ocorrências, não há sequelas graves e o organismo pode eliminar a substância após um consumo importante de água. No entanto, as autoridades aconselham que um médico seja consultado em caso de sinais de insuficiência renal - dor abdominal ou nas costas, náusea e/ou vômito - algumas horas após a aplicação de um produto capilar contendo ácido glioxílico. Três das pessoas intoxicadas puderam deixar o hospital após serem submetidas a um tratamento. A quarta mulher continua internada.

Alerta aos cabeleireiros

Como precaução, a Direção Geral de Concorrência, Assuntos do Consumidor e Controle de Fraudes e o Ministério da Saúde estão aconselhando salões de cabeleireiro e pessoas físicas a não usarem esses produtos. As autoridades também preconizam que os varejistas de cosméticos deixem de vender esse tipo de cosmético enquanto aguardam as conclusões da avaliação da Anses, no final de 2024.