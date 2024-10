'Estamos salvando a democracia', diz Barroso ao The New York Times

Fizeram um desfile de tanques em frente ao Supremo Tribunal Federal para intimidar o tribunal. Recebemos um pedido do ex-presidente [Jair Bolsonaro] para que os aviões voassem baixo sobre o Supremo Tribunal Federal para quebrar as janelas. Enfrentamos um presidente que, no dia da Independência do Brasil, atacou pessoalmente ministros do Supremo Tribunal e ameaçou não cumprir mais decisões judiciais

Luís Roberto Barroso, em entrevista ao New York Times

Prisões de presidentes brasileiros

Barroso foi questionado sobre prisões de presidentes, enfrentamento a ataques antidemocráticos e ao bilionário Elon Musk e o suposto autoritarismo da Justiça brasileira. O presidente do STF é qualificado pelo jornal norte-americano como uma das pessoas mais poderosas e influentes na política mundial, já que preside a "instituição mais poderosa do Brasil —e um dos tribunais superiores mais poderosos do mundo".

O jornal atribui a ele a prisão de um presidente —sem citar Lula. Em abril de 2018, o ministro se posicionou contra o habeas corpus pedido pela defesa do agora presidente da República. A rejeição do pedido no plenário do STF, por seis votos a cinco, foi decisiva para a prisão de Lula.

"E parece prestes a fazer de Jair Bolsonaro o próximo ex-presidente brasileiro algemado". O noticiário também coloca na conta de Barroso uma prisão que estaria no horizonte, a de Bolsonaro (PL). "Numa entrevista, [Barroso] defendeu as ações do tribunal e argumentou que poderiam ser um modelo para combater um movimento global de extrema direita", afirma o The New York Times.