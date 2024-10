Morte do chefe do Hamas: imprensa francesa expressa ceticismo sobre fim da guerra em Gaza

Os principais jornais franceses reagem nesta sexta-feira (18) à morte do chefe do grupo Hamas, Yahya Sinwar. Israel anunciou na véspera ter eliminado o líder do movimento terrorista após uma operação de seu exército na Faixa de Gaza.

"O fim de um chefe sanguinário" é a manchete do jornal Libération, que estampa sua capa com uma foto de página inteira do rosto de Sinwar diante de uma rua destruída por bombardeios em Gaza. O diário questiona se a morte do inimigo número 1 do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pode realmente colocar um fim à guerra.

Em editorial, Libé lembra que o chefe do Hamas foi "o principal mandante" do fatídico 7 de outubro de 2023, "o pior dia da história contemporânea de Israel, que resultou no massacre mais mortal da história palestina", diz o texto. Essa "dinâmica sanguinária e incontrolável" se estende a boa parte do Oriente Médio hoje, do Irã ao Iêmen, passando pelo Líbano, reitera o jornal.