Residência de Netanyahu é visada por drone em balneário de Israel

Os disparos de drones não foram imediatamente reivindicados, nem pelo Hezbollah nem por qualquer outro movimento libanês.

Casal é morto em área cristã do Líbano

No Líbano, um homem e sua esposa morreram em um ataque israelense que atingiu o veículo no qual o casal estava, na estrada que liga Beirute ao norte do país, disse o Ministério da Saúde. O disparo ocorreu no setor de Jounieh, uma área cristã até então poupada dos bombardeios das últimas semanas.

Segundo a Agência Nacional de Notícias (Ani), "três foguetes atingiram um carro (...) em que um homem e sua esposa estavam na estrada". A agência acrescenta que as duas pessoas escaparam e se refugiaram em uma área arborizada ao longo da estrada, antes de serem alvejadas novamente e mortas.

Israel tem levado a cabo operações terrestres nas regiões fronteiriças do sul do Líbano desde o final de setembro, apoiadas por uma campanha de ataques aéreos.

Bombardeios a Gaza

Enquanto, os bombardeios israelenses à Faixa de Gaza continuam, depois de um ataque que deixou mais de 30 mortos no norte do território palestino. A Defesa Civil anunciou que 33 pessoas morreram e "dezenas" ficaram feridas num bombardeio ao campo de refugiados de Jabalia, uma região no norte de Gaza onde o exército israelita realiza uma ofensiva aérea e terrestre desde 6 de outubro.