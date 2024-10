Aos 93 anos e consagrada na literatura infantil, Ruth Rocha revela novos contratos e textos inéditos

A escritora brasileira Ruth Rocha, com uma carreira de cinco décadas consagrada na literatura infantil, impressiona por sua lucidez e novos projetos aos 93 anos. Autora de clássicos como "Marcelo, Marmelo, Martelo", "A primavera da Lagarta" e "O Reizinho Mandão", publicados entre as décadas de 1970 e 1980, além de outras dezenas de livros que marcaram a fase escolar de várias gerações, revela novos contratos com editoras nacional e internacional, além de novos formatos de obras clássicas e textos inéditos.

A obra de Ruth Rocha foi representada na Feira do Livro de Frankfurt, entre os dias 16 ao 20 de outubro."A minha mãe, aos 93 anos, está assinando um contrato de mais 15 anos de 150 obras com uma das maiores editoras, a Santillana Mundial e a Salamandra, no Brasil, tendo em conta tantas coisas acontecendo no Brasil. A gente achou que seria muito importante que o mundo também conhecesse o que está acontecendo com Ruth Rocha, quem é Ruth Rocha e toda a sua obra que é tão cara para tantos brasileiros", diz Mariana Rocha, filha e organizadora do mais novo projeto profissional de expansão internacional da obra de sua mãe.

Os livros da consagrada autora foram representadas dentro no estande brasileiro na feira, na Alemanha, que recebe visitas de leitores diversos, editoras internacionais, ONGs que trabalham com língua portuguesa e famílias bilíngues.