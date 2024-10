Blinken chega a Israel para negociar cessar-fogo em troca de reféns no meio de escalada contra o Hezbollah

O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos condenou os "danos consideráveis às instalações civis" causados pelos ataques à Al-Qard al-Hassan. Sujeita a sanções dos EUA, a instituição financeira faz parte da rede de associações, escolas e hospitais criada pelo Hezbollah para consolidar sua influência na comunidade xiita.

Pelo menos 1.489 pessoas foram mortas no Líbano desde 23 de setembro, quando os ataques israelenses se intensificaram, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Em meados de outubro, a ONU contabilizou cerca de 700.000 pessoas deslocadas no país, enquanto o Exército israelense lançou operações terrestres em 30 de setembro no sul do Líbano, afirmando querer neutralizar o Hezbollah no local para permitir o retorno de cerca de 60.000 habitantes do norte de Israel, deslocados por seus incessantes disparos de foguetes no ano passado.

Ajuda humanitária a Gaza

De acordo com Hochstein, os Estados Unidos querem resolver esse conflito com base na Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU, que pôs fim à guerra anterior entre Israel e o Hezbollah em 2006 e estipula que as forças armadas não estatais devem se retirar do sul do Líbano, onde o movimento islâmico mantém sua presença.

Por sua vez, Teerã advertiu os Estados Unidos na segunda-feira que seria "totalmente responsável" e "cúmplice" em caso de "agressão" por parte de Israel. O novo sistema norte-americano de defesa antimísseis, anunciado por Washington para proteger seu aliado, já está "em funcionamento" em Israel, de acordo com o Pentágono.