Carreira de 'influencer' chega à universidade na Irlanda

- "Futuro do setor do marketing" -

Os passos para obter o diploma incluem cursos de criação de vídeos, empreendedorismo, psicologia e narração de histórias, análise de dados e produção de podcasts.

A criação de conteúdos envolve "editar, planejar, organizar, etc. Toma mais tempo do que se acredita, as pessoas realmente não entendem isso", disse Marta Hughes.

Os estudantes também aprendem a usar câmeras e microfones.

"Aprender a nos sentir confortáveis diante das câmeras nos ajudará a ganhar confiança em nós mesmos, seja qual for nossa profissão", destaca outra estudante, Naoise Kelly, dizendo que sua prioridade máxima não é se tornar a próxima estrela das redes sociais.

Segundo McCormick, há muitas oportunidades de trabalho para os 'influencers'.