Brasília é destaque em seminário internacional sobre patrimônio realizado no Porto

"A iniciativa foi motivada pela crescente valorização do patrimônio cultural como um recurso turístico estratégico, capaz de impulsionar o desenvolvimento sustentável e fortalecer as identidades culturais das nações lusófonas", explica Danielle Athayde, curadora do seminário. "O objetivo principal do seminário é criar um espaço de diálogo e troca de experiências entre especialistas, gestores, acadêmicos e representantes da sociedade civil dos países da CPLP, visando identificar boas práticas e desenvolver estratégias que promovam a valorização do patrimônio cultural de forma sustentável", detalha.

O seminário busca fomentar a cooperação entre os países membros, incentivando a troca de conhecimentos e a construção de redes que propiciem o fortalecimento do turismo sustentável, respeitando e preservando as identidades culturais locais. A ideia é ser um "catalisador para políticas e iniciativas que alinhem o turismo à sustentabilidade e ao respeito pelo patrimônio, contribuindo para um desenvolvimento mais equilibrado nas nações da CPLP", resume Danielle.

Durante três dias, os participantes podem assistir a palestras, debates e apresentações de livros, explorando temas como turismo sustentável, a preservação do patrimônio cultural e linguístico e a promoção da integração e cooperação entre os países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). Além de Danielle Athayde, o seminário é coordenado por Jorge Bento, professor catedrático jubilado da Universidade do Porto, e Leiliane Rebouças, escritora e acadêmica do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal.

Exposição "Brasília - da Utopia à Capital"

A capital brasileira é um dos pontos centrais do evento, que foi aberto com a exibição do documentário "Brasília - da Utopia à Capital", seguido de palestras sobre turismo sustentável e projetos inovadores na gestão da água em Brasília.

O seminário coincide com o encerramento da exposição "Brasília - da Utopia à Capital", que está em cartaz no Instituto Pernambuco Porto Brasil até o dia 27 de outubro. A mostra, inaugurada em julho de 2024 no Porto também sob a curadoria de Danielle Athayde, já passou por 13 cidades ao redor do mundo e é considerada uma das iniciativas culturais mais duradouras para a promoção de Brasília no exterior. A exposição oferece uma visão artística e histórica sobre a capital brasileira, desde sua construção até sua evolução como centro cultural e político.