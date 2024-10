Espanha diz que UE está 'perto de concluir' acordo com Mercosul; agricultores franceses planejam mobilização

Os países da União Europeia estão "muito perto de concluir" o acordo de livre comércio negociado com o Mercosul, garantiu quarta-feira (23) o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. Enquanto isso, o governo francês tenta apaziguar os ânimos dos agricultores que se opõem ao acordo e planejam novas manifestações como as que paralisaram a França no início do ano.

"Estamos muito perto de concluir este acordo", disse o líder socialista, apoiador de longa data do controverso acordo comercial, em um fórum econômico em Faro, no sul de Portugal.

"Temos duas datas-chave (...): a cúpula do G20, em novembro, no Rio de Janeiro, e a cúpula do Mercosul, em dezembro deste ano. Trabalharemos, portanto, na concretização deste grande projeto", afirmou.