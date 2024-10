Trigêmeas palestinas hospitalizadas em Jerusalém estão separadas da mãe desde o início da guerra

Mayssoun, enfermeira infantil, aproveita seu tempo livre para cuidar das bebês. "Elas passam o tempo todo repetindo 'adja, adja', que significa 'ela está vindo' ou 'ela está chegando'", explica a enfermeira, que tenta entretê-las para que "não sofram com a ausência da mãe".

"De certa forma, cumprimos o papel da mãe. Ensinamos a falar. Não sabemos o que vai acontecer, se um dia poderão encontrar com seus pais", diz.

"Tentamos manter contato, os pais ligam para elas, mas as ligações com Gaza são complicadas", lamenta a enfermeira.

Laços com as crianças

Apesar disso, a equipe do hospital tenta manter o contato com a mãe das meninas. A assistente social Salam Rabee pediu a Hanane, Hanane, que mora em Khan Younes, que enviasse um vídeo dela falando com as filhas, para preservar os laços com as crianças, mesmo em caso de interrupção da rede telefônica.

"São os primeiros bebês desta mãe de Gaza. Ela tentava ter filhos há cinco anos. Ela engravidou através de fertilização in vitro. Ela está tão afetada por esta situação", afirmou. "Às vezes ela diz: 'graças a Deus elas não estão comigo em Gaza, estão mais seguras em Jerusalém'. Outras vezes: "Traga de volta minhas filhas. Quero tê-las em meus braços. E mesmo que todos tenhamos que morrer em Gaza, pelo menos morreremos juntos", relata a assistente social.