Commonwealth deve 'reconhecer passado doloroso', diz rei Charles do Reino Unido sobre reparação a ex-colônias

O rei Charles III do Reino Unido, em viagem pelos países do Pacífico, disse na sexta-feira (25) que o Commonwealth deve reconhecer a sua história "dolorosa". O monarca tem de enfrentar o passado colonial da Grã-Bretanha e as crescentes exigências de reparações na cúpula da organização. Muitos países-membros africanos e caribenhos pedem reparações pelo papel do Reino Unido na colonização e no tráfico de pessoas escravizadas.

O monarca participa da cúpula que reúne líderes dos 56 estados-membros do Commonwealth, nas Ilhas Samoa, no Pacífico Sul, com o objetivo de modernizar esta organização herdada do Império Britânico.

Mas as discussões sobre o combate às mudanças climáticas, no centro da agenda do evento, foram ofuscadas pela história, na primeira cúpula com a presença de Charles III como rei.