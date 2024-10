Uruguai caminha para pleito presidencial sem polarização de extremos e contrasta com Brasil e Argentina

Álvaro Delgado, do Partido Nacional, tem 25,1% das intenções de voto. Em terceiro lugar, aparece o candidato Andrés Ojeda, do Partido Colorado, com 15%. Em quarto lugar vem o candidato do partido Cabildo Aberto, o ex-general Guido Manini Ríos, com 4,1%. Pablo Mieres, do Partido Independente, é o quinto na preferência dos uruguaios com apenas 2,5% das intenões de voto.

Os candidatos que aparecem do segundo ao quinto lugar formam a coalizão governista. No Uruguai, essa coligação tem uma particularidade: é apenas para governar; não para disputar as eleições, mas esses candidatos depois se juntarão num segundo turno, tornando a disputa acirrada.

Definição no Congresso e nos plebiscitos

No Congresso, a disputa também está acirrada. Segundo as projeções de Oscar Bottinelli, no Senado, pode haver uma paridade entre a Frente Ampla, de esquerda, e as forças governistas de direita unidas. O Senado está composto por 31 bancas, incluindo o vice-presidente a ser eleito. Na Câmara de Deputados, com 99 lugares, a paridade se repete.

"A projeção é de que a Frente Ampla consolide a metade do Senado. Os governistas podem conseguir a outra metade se não entrar um outsider. O desempate ficaria por conta de quem ganhar a vice-Presidência", prevê Bottinelli.

"Na Câmara de Deputados, onde a maioria é de 50, os governistas podem ser entre 48 e 50. A Frente Ampla pode obter 48. Podem entrar de dois a quatro partidos fora dos dois blocos. Nesse caso, os dois lados ficam sem maioria", observa.