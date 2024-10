Guerra entre Israel e Hamas pode significar fim da Organização para a Libertação da Palestina?

"A OLP tornou-se o 'território' dentro do qual se expressava a vontade nacional palestina, o consenso entre as numerosas sensibilidades políticas e ideológicas cimentadas pela ideia do Retorno à Palestina e pela necessária 'autonomia de decisão palestina'", escreveu o diplomata, embaixador e escritor palestino Elias Sanbar, em seu livro Dictionnaire amoureux de la Palestine (Dicionário do amor à Palestina, em tradução livre).

A causa palestina, que desapareceu da cena internacional durante décadas, principalmente desde a derrota árabe de 1967, na Guerra dos Seis Dias, estava de volta, e entrou pela porta principal das Nações Unidas, em 1974. O conflito, no final do qual Israel ocupou a Faixa de Gaza, Jerusalém Oriental e a Cisjordânia, levou ao enfraquecimento do nacionalismo árabe, mas também ao renascimento do nacionalismo palestino.

OLP enfraquecida

Mas a OLP foi considerada "moderada demais" por alguns palestinos e árabes e, em dezembro de 1987, a Intifada, a primeira revolta de palestinos do interior, deu origem ao movimento islâmico Hamas. Foi o fim do monopólio da OLP sobre o movimento palestino.

Ao contrário da organização, que pretendia prosseguir uma política de negociação com Israel, o movimento queria usar a violência. O Hamas não confia na via diplomática como alternativa e decide favorecer a resistência armada. Além disso, o apoio da OLP ao líder iraquiano Saddam Hussein durante a invasão do Kuwait desacreditou a organização aos olhos dos Estados que a financiaram.

"Mas o que permitiu à OLP chegar ao poder na Palestina, com a criação da Autoridade Palestina, foi, em última análise, a intervenção americana no Iraque", observa Fabrice Balanche. "Depois desta intervenção, em que países árabes como o Egito e a Síria participam na guerra contra Saddam Hussein, financiada pelos países do Golfo, a compensação foi encontrar uma solução para o problema palestino. A União Soviética entrou em colapso e os palestinos perderam o seu principal apoio diplomático e financeiro", explica o especialista.