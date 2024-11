Justiça derruba decisão e permite que governo de SP leiloe escolas

A ação que suspendeu os leilões foi movida pela Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), que argumentou que a proposta do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) terceiriza, de maneira indevida, atividades essenciais ao serviço público de educação. Na decisão liminar, o juiz da 3ª Vara de Fazenda Pública, Luis Manuel Fonseca Pires, escreveu que a gestão democrática das escolas vai além do que acontece em sala de aula: envolve a maneira em que o espaço escolar é ocupado e vivenciado.

Vencedor de leilão de terça foi o consórcio Novas Escolas Oeste SP, liderado pela construtora Engeform. A empresa é sócia da Consolare, que administra sete cemitérios na capital: Consolação, Quarta Parada, Santana, Tremembé, Vila Formosa 1 e 2 e Vila Mariana.

Consórcio arrematou lote ao propor receber R$ 11,98 milhões ao mês. O plano inclui a construção de 17 escolas espalhadas por 14 municípios do interior paulista, incluindo Campinas, Ribeirão Preto e Presidente Prudente.