Tempestades e inundações deixam quase 100 mortos e dezenas de desaparecidos na Espanha

Várias regiões ainda estão sob alerta, milhares de pessoas permanecem sem energia e diversas estradas continuam bloqueadas. O serviço de trem de alta velocidade entre Madri e Valência está suspenso, assim como a atividade de outros meios de transporte que dão acesso à região.

Na tarde da última terça-feira (29), a Espanha começou a ser castigada por fortes tormentas e por inundações que deixaram diferentes cidades arrasadas, principalmente entre o sul e o leste do país. As consequências vão desde a mais grave - a perda de vidas - até a interrupção de serviços básicos, com milhares de pessoas desconectadas e prejuízos materiais significativos para quem perdeu casas, carros e estabelecimentos comerciais.

As imagens são desoladoras. Nos vídeos feitos por testemunhas, é possível ver veículos amontoados, ruas cobertas de lama, pessoas tentando escapar e móveis sendo arrastados pela correnteza. As cenas estão gravadas na memória de quem vivenciou, de algum modo, este pesadelo.

Cenário de devastação

A brasileira Sabrina Chiralt vive há 17 anos na capital Valência. No centro da cidade, onde mora, não presenciou grandes tempestades, mas começou a se preocupar, na terça-feira, ao ver o céu mais escuro do que o habitual. A apreensão aumentou quando começaram a chegar imagens de regiões próximas já inundadas. Sabrina, que tem a mãe vivendo em Chirivella e o irmão em Godelleta, cidades próximas a Valência, tentava estabelecer contato com a família, quando conseguiu falar com a mãe.

As duas se preocuparam por uma mesma razão: o irmão de Sabrina, que tem uma loja em Chirivella, tinha fechado o estabelecimento às 8 horas e ido para casa. "Meu irmão mora em Godelleta, que é perto de Chiva, onde foi um dos pontos mais afetados. Então a gente falou 'meu Deus! Ele tá indo pro pior", relembra.