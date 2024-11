Catacumbas de Paris passam por longa reforma para preservar ossos de deterioração

A maior necrópole do mundo, as Catacumbas de Paris, é também um dos principais pontos turísticos da cidade, recebendo quase 600.000 visitantes a cada anos. O local passa atualmente por uma reforma histórica, para evitar a deterioração dos ossos ali depositados. A restauração é minuciosa e será concluída em 2026, mas as Catacumbas permanecem abertas durante o período.

As paredes construídas com ossadas corriam o risco de desmoronar e foram desmontadas. Elas serão reconstruídas, mantendo os crânios incrustados. Os ossos foram retirados e passam por uma triagem. Úmeros, tíbias ou fêmures são separados por categorias e guardados em grandes sacos.

"O espírito é idêntico ao do criador das Catacumbas, Héricart de Thury, que trabalhava na época com uma equipe de mineiros. Nós temos pedreiros que são pessoas que manipulam pedras e aplicam as técnicas para fazer paredes de pedra para fazer paredes de ossos", explica a administradora das Catacumbas, Isabelle Knafou.